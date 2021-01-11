مركز الأبحاث الروسي "فيكتور" يدرس السلالة البريطانية لـ "كورونا"

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للهيئة: "قام معهد "فيكتور" التابع لـ "روس بوتريب نادزور"، بعزل السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا من مادة حيوية لمريض في كانون الأول /ديسمبر 2020 ويواصل دراستها".

ويوم الأحد الماضي، أفادت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن مواطنا روسيا عاد من المملكة المتحدة، تم تشخيص إصابته بالسلالة "البريطانية" من فيروس كورونا.

واكتشفت السلالة الجديدة من فيروس كورونا لأول مرة في المملكة المتحدة منتصف كانون الأول/ديسمبر 2020. بعد ذلك أكد المجلس الاستشاري البريطاني المعني بتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة أن نوع فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه في البلاد ينتشر بمعدل أسرع ويتطلب مزيدًا من الحذر من السكان. على الرغم من أن السلالة الجديدة، وفقًا للتقديرات الأولية، قد تكون معدية بنسبة 70 في المئة أكثر من المعتاد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أخيرا، أن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية. ودفع ذلك عدة دول لوقف الرحلات بشكل مؤقت مع بريطانيا أو وقفها مع جميع أنحاء العالم بشكل كامل.