الخارجية الروسية تؤكد ضرورة بدء المفاوضات في اليمن لإنهاء المواجهة المسلحة

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، سفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا أحمد سالم الوحيشي في موسكو.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، "جرى خلال المحادثة تبادل شامل للآراء حول الوضع العسكري السياسي في اليمن مع التركيز على مهام الحكومة الائتلافية الجديدة للجمهورية اليمنية، التي ضمت للمرة الأولى ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي. كما تم إيلاء اهتمام كبير للبدء المبكر لعملية تفاوض شاملة في اليمن من أجل إنهاء المواجهة المسلحة في جميع أنحاء البلاد وإنشاء سلطات وطنية".

كما تم التطرق إلى بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي الروسي اليمني.

في وقت سابق، صرح السفير اليمني لدى روسيا أحمد سالم الوحيشي، بأن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الهجوم الأخير على مطار عدن الذي استهدف الحكومة الجديدة في البلاد.

في سياق آخر، رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، بقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة "أنصار الله" تنظيما إرهابيا.