الدفاع الروسية: مصرع 4 عسكريين في حادث مرور بضواحي موسكو

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أربعة عسكريين لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر في حادث مرور بضواحي موسكو نتيجة لاصطدام قافلة من الحافلات العسكرية مع شاحنة مدنية.

موسكو – سبوتنيك. وفي هذا الصدد، ونقلا عن وزارة الدفاع، "نتيجة الاصطدام لقى أربعة عسكريين مصرعهم. ونقل عدد من العسكريين المصابين إلى المستشفى حيث يحصلون على العلاج اللازم. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث ".

يذكر أن قيادة المنطقة العسكرية الغربية تقوم بالتعاون مع هيئات حماية القانون، بإجراء التحقيق في حقيقة وقوع حادث تعرضت له قافلة من الحافلات العسكرية في 11 كانون الثاني /يناير على الكيلومتر الثامن والعشرين من طريق ريغا الجديد السريع.