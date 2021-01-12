وزارة الخارجية الروسية: موسكو لا تستبعد أن يقوم بايدن بتعديل قرار ترامب بمغادرة أفغانستان

صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تستبعد أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بتعديل قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بمغادرة أفغانستان، ومن المرجح أن تكون تغييرات جذرية في التعديلات الإدارية الأمريكية.