بوتين يشدد على ضرورة تكثيف الجهود في مكافحة التطرف

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته بيوم موظف مكتب المدعي العام الروسي، على ضرورة تكثيف الجهود في مكافحة جميع أشكال التطرف والجريمة.

وقال بوتين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "بالطبع، يجب تكثيف الجهود في مكافحة التطرف والجريمة والفساد، كما يجب معالجة اختلاس الميزانية".

كما أكد بوتين على أهمية الدعم الرقابي لتنفيذ المشاريع الوطنية وحماية البيئة.

وتحتفل روسيا، يوم 12 كانون الثاني/ يناير، بيوم موظف مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية.

ووقّع بوتين، في وقت سابق، مرسوما بمنح الرتب العسكرية لكبار الضباط لجنود النيابة العسكرية ومسئولي الدرجات لموظفى النيابة.