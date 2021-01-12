الخارجية الروسية: موسكو قد تنظم مفاوضات بين الأفغان في روسيا

أعلن المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن موسكو قد تستطيع تنظيم وإجراء مفاوضات بين الأفغان في روسيا، مؤكدا على أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالتوقيت.

موسكو - سبوتنيك. وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "قد تكون هناك إمكانية إجراء مفاوضات بين الأفغان على الأراضي الروسية، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، وكذلك التنبؤ بأي مواعيد".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إذا توقفت عملية المفاوضات، فنحن مستعدون لبذل جهود إضافية في كل من الشكل الثنائي وفي إطار الآليات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الترويكا الموسعة وصيغة موسكو، لحث الطرفين المتحاربين على بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن".

وأيد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في وقت سابق، دعوة مستشاره للأمن القومي، حمد الله محب، لنقل الجولات القادمة من مفاوضات السلام الجارية مع حركة طالبان من قطر إلى داخل البلاد. قائلا إن حكومته مستعدة للتفاوض مع طالبان حول أي موقع داخل أفغانستان لإجراء المفاوضات.

وتابع أن "الأفغان بمقدورهم التفاوض ولو بداخل الخيام وفي البرد، وليس الوقت حاليا مناسبا لوضع الشروط المسبقة"، مضيفا: "من الضروري أن يشهد الأفغان كيفية إدارة المفاوضات والقضايا التي يتم التركيز عليها وسبب ذلك".