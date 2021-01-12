إندونيسيا تتفاوض مع روسيا لاستيراد لقاح "سبوتنيك – V"

أعلنت السفارة الروسية في جاكرتا، إن روسيا وإندونيسيا تتفاوضان بشأن توريد لقاح "سبوتنيك – V" المضاد لفيروس كورونا.

وصرح دينيس تيتيوشين، السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في جاكرتا، لوكالة "سبوتنيك": "صندوق الاستثمار المباشر الروسي لديهم شركاء يعملون معهم. إن العملية لا تزال في مرحلة المفاوضات، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن الكميات ومواعيد التسليم".

في وقت سابق، أعلن الممثل الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بلشيمر عن إبرام عقد لاستيراد لقاح "سبوتنيك – V" ضد فيروس كورونا.

كما وقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي اتفاقية مع الحكومة الصربية لتزويد البلاد بـ 2 مليون جرعة من اللقاح.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ‏في شهر آب/ أغسطس الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة.