مدير المعهد المطور للقاح "سبوتنيك V" الروسي يحذر من استمرارية الجائحة التي قد تحدث طفرات للفيروس

أكد رئيس معهد "غامالي" للأبحاث، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الأربعاء، أنه كلما طالت مدة الوباء، زاد خطر ظهور طفرات في فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة محاربة الفيروس بشكل جماعي مع البلدان الأخرى.