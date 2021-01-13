"دبابة بوتين" لمعارك الشوارع تنال إعجابا عالميا

عنونت صحيفة "شتيرن" الألمانية مقالا عن المركبة القتالية الروسية بـ "تيرميناتور دبابة بوتين لمعارك الشوارع"، ووصفتها بأنها "دبابة لا مثيل لها" في العالم كله.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن "هذه الآلية فريدة من نوعها ولا يوجد لها مثيل في باقي العالم".

وبحسب "شتيرن" فإنها تشبه الروبوتات التي تظهر في أفلام الخيال العلمي عن المبيد أو القاتل الافتراضي (The Terminator). وتحتوي "تيرميناتور" الروسية على أسلحة فريدة مخصصة لمعارك الشوارع التي لا تنفع فيها الدبابات العادية.

وتتوقع الصحيفة أن تصبح دبابة "تيرميناتور" في عداد المعدات العسكرية الأكثر مبيعا في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الوظيفة الأساسية لمركبة "تيرميناتور" تتلخص في مساندة دبابات القوات الصديقة من خلال تدمير مضادات الدبابات. وفضلا عن ذلك تستطيع "تيرميناتور" تدمير دبابات العدو ومدرعاته الأخرى أثناء الحركة ومن الثبات.