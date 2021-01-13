زاخاروفا: الخارجية الروسية على علم باحتجاز مواطنين روس في جنوب السودان

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها على علم باحتجاز عدد من المواطنين الروس في جنوب السودان، مشيرة إلى أن السفارة الروسية في أوغندا وجنوب السودان على اتصال بهم وتبذل جهودًا لإطلاق سراحهم.

موسكو- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "وزارة الخارجية الروسية على علم باحتجاز عدد من المواطنين الروس، بمن فيهم إيليا فارلاموف وبيوتر فيزيلوف... السفارة الروسية في أوغندا وجنوب السودان (بالتزامن) على اتصال مع المواطنين الروس وتبذل جهودا لإطلاق سراحهم".

وأفاد موقع "فارلاموف" الرسمي، اليوم الأربعاء، باحتجاز خمسة مواطنين روس في جنوب السودان.

وجاء في بيان على الموقع بهذا الصدد: "تم في مدينة كبويتا في جنوب السودان، احتجاز إيليا فارلاموف وزوجته ليوبوف ومؤسس "ميديزونا" بيوتر فيرزيلوف واثنين من رفاقهم (جميع المحتجزين، روس)".



وأضاف فارلاموف في بيانه: "وصلنا إلى مطار كبويتا للسفر إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، وهناك قابلنا بعض ضباط الجيش أو الأمن المحليين وبدؤوا بتفتيش أمتعتنا. ولاحظوا لدي وجود جهاز تحكم عن بعد لطائرة دون طيار، تمت مصادرة الطائرة دون طيار مني في مطار عنتيبي في أوغندا. ولسبب ما اعتبروا بأننا أطلقنا هذه الطائرة دون طيار، على الرغم من أننا لم نطلقها، وفي النهاية أنزلونا من الطائرة واحتجزونا، نحن الآن في قسم غير معروف. حاولوا مصادرة هواتفنا، لكننا لن نعطيهم الهواتف".ووفقًا للمدون، تم إلقاء القبض عليهم جميعًا.