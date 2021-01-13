بوتين وأردوغان يناقشان خططا لإنتاج لقاحات ضد كوفيد- 19

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، في مكالمة هاتفية، مشاكل مكافحة تفشي فيروس "كورونا"، بما في ذلك تنفيذ خطط الإنتاج والاستخدام المشترك للقاحات المضادة لمرض كوفيد- 19.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان الصادر عن الكرملين، أنه "عند مناقشة جدول الأعمال الثنائي بين البلدين، تم إيلاء اهتمام خاص لمهام زيادة حجم التجارة المتبادلة، وتوسيع التعاون في المجالات الرئيسية، فضلا عن مكافحة وباء فيروس "كورونا"، بما في ذلك تنفيذ خطط الإنتاج المشترك واستخدام اللقاحات".

وبالإضافة إلى ذلك، هنأ الرئيسان بوتين وأردوغان بعضهما البعض بالعام الجديد وأعربا عن ثقتهما في أن الشراكة متعددة الأوجه بين روسيا وتركيا، ستتطور أكثر هذا العام. كما اتفقا على الحفاظ على الحوار المنتظم على مختلف المستويات.

من جانبه، أعرب الرئيس أردوغان، عن دعمه لجهود روسيا في الاتجاه السائد لتسوية الوضع في ناغورني قره باغ، وتحدث أيضا لصالح مواصلة تنسيق تحركات روسيا وتركيا.

يذكر أن ملف النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، لاقى اهتماما واسعا من روسيا، ففي الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، توصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق وقف إطلاق النار، برعاية روسية، في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بينهما، تم بموجبه نشر قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ. وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.