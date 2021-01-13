برج "أوستانكينو" للبث التلفزيوني في موسكو يعمل بسلاسة رغم تراكم الجليد عليه

قال الموقع الخاص بالبث التلفزيوني من برج "أوستانكينو" في موسكو: إنه "بالإمكان الآن أن تتم رؤية الجزء العلوي من برج البث التلفزيوني "أوستانكينو" المغطى بطبقة جليدية بيضاء. لكن هذا الطقس لا يؤثر على تشغيل برج التلفزيون، وجميع المعدات تعمل بشكل طبيعي".

موسكو - سبوتنيك. ويلاحظ أن بث القنوات التلفزيونية والإذاعية من برج "أوستانكينو" يجري دون انقطاع. وتم أخذ هذه الظواهر المتعلقة بالطقس والبرودة الشديدة في الاعتبار عند تصميم برج البث التلفزيوني "أوستانكينو".

قال نائب رئيس قسم الإشراف على أعمال البناء والمراقبة الهندسية لبرج "أوستانكينو"، بافيل رازين: "في الواقع، وبسبب السحب المنخفضة بالإضافة إلى بخار الماء وبلورات الجليد المتكونة في السحب، تستقر بسرعة على الهياكل المعدنية الباردة لبرج التلفزيون وتشكل صقيعا ثلجيا كثيفا. وبرج التلفزيون سيأخذ شكله المعتاد".