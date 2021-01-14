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    كورونا في موسكو، روسيا 15 نوفمبر 2020

    روسيا تسجل 24763 إصابة كورونا جديدة و570 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الأخيرة

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    روسيا
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    آخر أخبار كورونا في روسيا (53)
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    أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 24763 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 5893 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3495816 إصابة.

    المشفى المؤقت لاستقبال مرضى كوفيد - 19 في سوكولنيكي في العاصمة موسكو، روسيا 12 أكتوبر 2020
    © Sputnik . Владимир Астапкович
    روسيا تسجل 23541 إصابة كورونا جديدة و506 حالة وفاة
    موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 24763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 3495816".

    وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 5893، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3041، فيما سجلت ضواحي موسكو 1263 حالة، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة. وسجلت موسكو خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 68 حالة وفاة جديدة.

    وتابع المقر في بيانه: "غادر 27956 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2882044 شخصا".

    وأشار المقر إلى تسجيل 570 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 63940 شخصا.

    وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم الخميس، أنه تم إجراء أكثر من 95 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 465 ألف اختبار خلال الـ 24 الساعة الماضية.

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    آخر أخبار كورونا في روسيا (53)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, روسيا
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