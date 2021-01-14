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    تطعيم أهالي موسكو بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19)، روسيا 5 ديسمبر 2020

    طبيب روسي: المناعة الجماعية ضد كورونا في موسكو تزيد من صعوبة انتشار الفيروس

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    روسيا
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    أعلن فلاديسلاف جيمتشوغوف، دكتور العلوم الطبية وطبيب المناعة، اليوم الخميس، أن المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد في موسكو أصبحت تحتل مكانًا مهمًا، ما يزيد من صعوبة انتشار الفيروس.

    موسكو - سبوتنيك. وأكد جيمتشوغوف المختص في العدوى شديدة الخطورة، أنه حتى مع الزيادات الطفيفة في عدد الحالات الجديدة، إلا أن نظام الرعاية الصحية يتعامل مع الأمر.

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    وقال جيمتشوغوف لوكالة "سبوتنيك": "المناعة الجماعية (شكلٌ من أشكال الحماية غير المُباشرة من مرضٍ معدٍ، وتحدث عندما تكتسبُ نسبةٌ كبيرةٌ من المجتمع مناعةً لعدوى معينة) تحتل مكانًا مهمًا في موسكو. أي أنه يوجد هنا صعوبة لانتشار الفيروس. ونظام الرعاية الصحية جاهز، حتى لو كان هناك بعض الزيادات الطفيفة، وأظن أن النظام سيتعامل بالتأكيد مع هذا، ولن يكون هناك ارتفاع في عدد حالات الوفاة وهذا هو الأهم".

    كما حث جيمتشوغوف الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور"، على نشر نتائج اختبارات الأجسام المضادة، حيث سيساعد ذلك في تحديد نسبة المواطنين المحميين من فيروس كورونا المستجد.

    وأشار جيمتشوغوف إلى أن: "بناءً على ذلك سيكون من الممكن التنبؤ، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التطعيم المتزايدة، لتحقيق نسبة 60-70بالمئة، وبعد هذا سيتباطأ الوباء بشكل طبيعي".

    وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 24763 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3495816 إصابة، مشيراً إلى تسجيل 450 حالات وفاة بالفيروس ليصل وإجمالي الوفيات في إلى 47391 شخصا.وتم تسجيل معظم الحالات في العاصمة موسكو 5893 حالة، وسان بطرسبورغ 3041 حالة، ومناطق موسكو 1263 حالة. وفي روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 570 حالة وفاة لأشخاص مع إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ومنذ بدء الجائحة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 63940 حالة.

    وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, موسكو, فيروس كورونا
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