روسيا: حجب حسابات ترامب بمثابة "انفجار نووي" في البيئة السيبرانية

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أدلت بها اليوم الخميس، حجب حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الشبكات الاجتماعية بمثابة "الانفجار النووي" في البيئة السيبرانية، وأنه ضربة للقيم الديمقراطية التي أعلنها الغرب.
وقالت زاخاروفا: "منذ أيام، حجبت جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية الكبرى (فيسبوك وتويتر) حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون قرار من المحكمة أو رأي من المؤسسات، بل قاموا بحجب حسابات رسمية تملك الملايين من الجماهير".
وأضافت زاخاروفا: "قرار منصات الإنترنت الأمريكية بحجب رئيس الدولة (دونالد ترامب) يمكن مقارنته بانفجار نووي في البيئة السيبرانية: الدمار ليس المشكلة بل العواقب".
وبعد ساعات فقط من حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، نهائيًا من "تويتر"، تعهد أنصاره أنهم سيتركون المنصة أيضا.
وانتشر ترند "وداعا تويتر" من صباح يوم السبت، وقال أحد المستخدمين، وداعا أصدقاء "تويتر" وسأراكم على "بارليه"، مشيرًا إلى بديل لتويتر الذي يحظى بشعبية لدى المحافظين.
في هذا الصدد، اقترحت صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، أن هناك خمس منصات من الممكن أن يستخدمها ترامب ومتابعيه وهي، "غاب" و"بارليه" و"دي لايف" و"رامبل" و"مي وي"، ونالت هذه التطبيقات شعبية لدى المستخدمين المنتمين إلى الحزب السياسي اليميني الذين لا يتفقون مع قوانين الرقابة لفيسبوك وتويتر.
وتعطل تطبيق بارليه بعد لحظات من حظر ترامب، على الأرجح نتيجة تسجيل عدد كبير من المستخدمين الجدد على المنصة.
واستمر العطل أقل من ساعة. ومن الملاحظ أن بارليه اكتسب شهرة لدى المحافظين حتى قبل الأحداث الأخيرة، مع أكثر من مليوني مستخدم نشط يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول وتسجيل 4.5 ملايين مستخدم خلال أسبوع بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وحساب ترامب ليس الأول يتم حجبه من مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك حسابات لشخصيات يمينية أخرى تم حجبها سابقا، على سبيل المثال صاحب نظرية المؤامرة اليمينية، أليكس جونز، والناشطة اليمينية المتطرفة والتي وصفت نفسها بأنها "إسلاموفوبية (الشخص الذي يحمل كراهية تجاه الإسلام) فخورة" لورا لومر، والشخصية الإعلامية اليمينية المتطرفة ميلو يانوبولوس، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".
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