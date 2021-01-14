موسكو مستعدة لتقديم تكنولوجيا لقاح "سبوتنيك V" للقاهرة على الفور

أعلنت سفارة روسيا في مصر، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة لتزويد مصر بلقاح "سبوتنيك V"، وكذلك تقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيعه للقاهرة.

جاء في رسالة السفارة على "تويتر" أن "روسيا منفتحة على التعاون الفوري مع مصر في تزويد السكان بتطعيمات عالية الفاعلية مضادة لفيروس كورونا. وقد يبدأ تسليم كميات كبيرة من اللقاح في يناير/ كانون الثاني في حال الإكمال السريع لإجراءات التسجيل، مع زيادة مطردة في الأشهر التالية من عام 2021".

علاوة على ذلك، أشارت السفارة إلى أن روسيا مستعدة لتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيع هذا اللقاح في مصر، التي تمتلك قاعدة إنتاجية مناسبة. وأشار دبلوماسيون روس إلى أن "هذا لن يسمح فقط بتوسيع حملة التطعيم، بل سيساعد أيضًا في تطوير إمكانات التجارة الخارجية والاقتصادية لأصدقائنا المصريين".

🇷🇺открыта к немедленному налаживанию сотрудничества с 🇪🇬 в обеспечении населения вакциной против COVID-19. При оперативной регистрации поставки значительных партий #SputnikV могут начаться уже в январе с наращиванием их объема в течение 2021 г. Подробнее: https://t.co/ePPNk0ooVx pic.twitter.com/WUsTIpTYXz — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) January 14, 2021

وتابعت الرسالة، "اتضح من التجارب السريرية وتجربة التطعيم الجماعي ضد "كوفيد-19"، التي بدأت في روسيا ودول أخرى، إن العقار الروسي "Sputnik V" هو واحد من ثلاثة لقاحات بفاعلية تزيد عن 90 في المئة تم إنشاؤها في العالم حاليا"، وأضافت، "في الوقت نفسه، لا يتطلب التخزين والنقل معدات خاصة باهظة الثمن فيمكن تخزينه ونقله في درجات حرارة تتراوح من 2 إلى 8 درجات مئوية، مما يسهل توصيله حتى إلى المناطق النائية".

كما ذكرت السفارة أن سلطات عدد من الدول، بما في ذلك الجزائر وفلسطين سجلت اللقاح بشكل رسمي في بلادها. ومن المتوقع أن تقوم العديد من الدول الأخرى بالتسجيل في المستقبل القريب، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.