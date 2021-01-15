مسؤول روسي: محاكمة ترامب قد ترتد سلبا على حكم بايدن في المستقبل

اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن محاكمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سترتد على الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن.

وجاء تعليق السيناتور الروسي بوشكوف على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تلغرام"، قال فيه: "إن تحويل محاكمة الرئيس ترامب إلى إجراء عادي سيرتد على الديمقراطيين أنفسهم، وذلك من خلال طرح محاكمة لعزل الرئيس بايدن بسبب اتهامات تتعلق بالفساد".

وأضاف بوشكوف قائلا: "لن يكون من الممكن القيام بذلك قبل انتخابات الكونغرس عام 2022، لأن ممثلي الحزب الجمهوري لا يتمتعون بأغلبية في مجلس النواب وبالتالي الرئيس بايدن قد يكون في موقف خطير ومهدد بالعزل".

وبدأ مجلس النواب الأمريكي التصويت على مساءلة ترامب من أجل عزله، وفي حالة مساءلة ترامب، بحسب وكالة "رويترز"، ستوجه إليه تهم التحريض على التمرد واقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي "الكابيتول".

ويتهم أيضا مجلس النواب الأمريكي ترامب بالتحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول، وإذا تبنى مجلس النواب قرار المساءلة، فسيكون ترامب أول رئيس أمريكي يتم المساءلة من أجل عزله مرتين خلال فترته الرئاسية.

وسبق وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في افتتاحية الجلسة: "الرئيس ترامب حرض على العصيان المسلح ورحيله أمر واجب".

ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أعضاء المجلس إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب، وقالت إنه يجب أن يحاسب على تحريضه على الهجوم العنيف الذي وقع الأسبوع الماضي على الكونغرس.

ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إن ترامب ارتكب جريمة شنيعة بشكل خاص ضد البلاد، من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وكانت بيلوسي قد أعلنت في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي، وأسفرت عن سقوط 5 قتلى، أنها "تحدثت مع الموظفين المسؤولين عن البيت الأبيض، بشأن الإجراءات الاحترازية، لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية".

وأوضحت أنها ناقشت معهم الاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع ترامب من الوصول إلى رموز الإطلاق الخطيرة لهذه الحقيبة.