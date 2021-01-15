هيئة حماية المستهلك الروسية: لا إغلاق شامل في روسيا

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، أنا بوبوفا، اليوم الجمعة، أن حزمة الإجراءات التي أعدت واعتمدت في روسيا تسمح بتجنب أي حديث عن إغلاق شامل في البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بوبوفا خلال منتدى غايدروس الروسي العملي الدولي السنوي في مجال الاقتصاد، قالت خلاله إن "حزمة الإجراءات التي تم تطويرها والتي تنفذ بشكل صارم، تسمح بتجنب أي حديث عن إغلاق شامل في البلاد، وذلك بخلاف الدول الأخرى".

وتابعت بوبوفا، قائلة: "لا إغلاق شامل في البلاد لدينا"، مشيرة إلى أن جميع المرافق الحيوية في البلاد تعمل بشكلها الطبيعي.

وأضافت بهذا الصدد: "حتى في فصل الربيع كان قطاع الصناعة يعمل بنسبة 70 في المئة وكذلك اقتصاد البلاد بالكامل وتعلمنا العيش في هذه الظروف".

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.