روسيا تسجل 24715 إصابة كورونا جديدة و555 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 24715 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 5534 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3520531 إصابة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 24715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 3520531".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 5534، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3094، فيما سجلت ضواحي موسكو 1361 حالة، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة. وسجلت موسكو خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 81 حالة وفاة جديدة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 27636 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2909680 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 555 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 64495 شخصا.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، أنه حتى يوم أمس الخميس، تم إجراء أكثر من 95 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 465 ألف اختبار خلال الـ 24 الساعة الماضية.