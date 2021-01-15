روسيا تتطلع إلى المستقبل الباهر لطائرتها الجديدة

حققت روسيا في نهاية العام الماضي إنجازا كبيرا في مجال الصناعات الجوية.

فقد قامت طائرة روسية جديدة من طراز "إيل-114-300" ، في 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، بالرحلة الجوية الأولى التي دشنت المرحلة المختصة باختبار الطائرة الجديدة في الجو. ويجب أن تنتهي روسيا من اختبار طائرة الركاب الجديدة في موعد أقصاه عام 2023 لتبدأ عملية تصنيعها.

ومن المتوقع أن تكون "إيل-114-300" طائرة ناجحة، وفقا لصحيفة "فلوغ ريفيو" الألمانية المختصة بشؤون الطيران. فمثلا، يبشر بنجاحها تجهيزها بإلكترونيات الطيران الرقمية الحديثة.

وطائرة "إيل-114-300" مزودة بمحركين تربينيين مروحيين من صنع روسي تعادل قوة الواحد منهما 3100 قوة حصانية. ويتقدم محرك "تي في 7-117 إس تي-01"، وهو محرك طائرة "إيل-114-300"، على أمثاله الغربية في قلة استهلاك الوقود.

وتوفر المعدات الروسية الصنع أكبر قدر ممكن من أسباب الراحة للمسافرين على متن هذه الطائرة التي تتسع لـ52 أو 60 أو 68 مسافرا.

وبالإضافة إلى نقل المسافرين على الخطوط الجوية الداخلية توكل إلى طائرة "إيل-114-300" مهمة جليلة أخرى تتعلق بتقليل الاعتماد على طائرات الركاب المستوردة من الدول الغربية.

وحسب تقديرات وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، فإن روسيا والدول الأخرى ستحتاج بحلول عام 2030 إلى نحو 100 طائرة جديدة مماثلة لـ"إيل-114-300" وهو ما يبشر بتعزيز فرص هذه الطائرة في تحقيق النجاح.