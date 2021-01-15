الخارجية الروسية: مباحثات روسية تركية تتناول الشأنين السوري والليبي

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير التركي في موسكو، محمد صامصار، الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الأوضاع في سوريا وليبيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "خلال المحادثة، تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لتطور الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وليبيا".

وتم التأكيد، بحسب البيان، على ضرورة البحث المشترك عن حلول مقبولة للطرفين من أجل حل الأزمتين السورية والليبية في أقرب وقت ممكن، على أساس الإطار القانوني الدولي الحالي، بما في ذلك وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقة بين روسيا وتركيا تتطور بشكل إيجابي وسريع، وهذا يخص التجارة والأمن في الساحة الدولية، مشيرا إلى وجود قضايا صعبة أيضا.

وقال بوتين خلال لقائه نظيره التركي: "علاقاتنا تتطور بشكل سريع وإيجابي. وهذا يخص العلاقات التجارية — الاقتصادية التي تنمو بوتيرة سريعة. وهذا يخص تعاونا على المسار الأمني خاصة في المنطقة والساحة الدولية. هناك الكثير من القضايا، وهناك أيضا قضايا معقدة. يسعدني جدا رؤيتك ليس فقط لتبادل الآراء حول هذه المجموعة الكاملة من المسائل، ولكن أيضا للبحث عن حلول".