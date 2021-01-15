روسيا تحدد موعد بدء التطعيم الجماعي.. 60% خلال العام الأول

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في تصريحات أدلت بها، اليوم الجمعة، إن التطعيم الجماعي للمواطنين الروس سيبدأ هذا الشهر.

وأشارت غوليكوفا في تصريحات أدلت بها لقناة "روسيا 24"، إلى أن التطعيم الجماعي للروس ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ بتاريخ 18 يناير / كانون الثاني القادم.

وتوقعت غوليكوفا أن يتم تضمين عملية التطعيم الشامل ضمن برنامج الدواء الذي طوره مركز "تشوماكوف" الروسي.

وبدورها، أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، أنا بوبوفا، أن روسيا تستطيع تطعيم 60% من المواطنين خلال عام واحد، الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا.

وقالت بوبوفا خلال لقاء مع علماء الأوبئة: "لقد تم اليوم الإعلان عن عدد من الأرقام.. من بينها أننا نستطيع تطعيم 60% من المواطنين، هذا إنجاز كبير".

وأشارت بوبوفا إلى أن عملية التطعيم يجب أن تكون عامة ومنظمة في نفس الوقت، من أجل أن يحصل المواطنون الروس على المناعة بحلول موسم الأوبئة، أي في الخريف القادم.

وانطلقت في موسكو يوم الـ 5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيكV" في المستوصفات.

وكانت روسيا قدمت لقاحها المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V " للأمم المتحدة، مؤخرا. هذا اللقاح الذي أنتجه مركز غامالي للأبحاث أصبح في آب/أغسطس الماضي، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه لبدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا.