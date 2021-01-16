ميدفيديف: حظر ترامب من الشبكات الاجتماعية هو "حرب بلا قواعد"

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن شبكات التواصل الاجتماعي بدأت حرب معلومات دون قواعد ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحجب حساباته.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن ميدفيديف قوله اليوم السبت: "اتضح أن العديد من الشركات التكنولوجية الموجودة في ولاية كاليفورنيا، التي تذوقت طعم السلطة، سمحت لنفسها بالتلاعب بحرية بالأخبار والحقائق بناءً على تفضيلاتها السياسية. ما هذا إن لم يكن الرقابة الشنيعة؟".

وأشار ميدفيديف إلى أن الشبكات الاجتماعية بدأت تحل محل مؤسسات الدولة وتفرض موقفها على الآخرين، وقال:

"الشبكات الاجتماعية خارج نطاق تنظيم خاص وتعمل على أساس اتفاقيات المستخدم. وهكذا أطلقوا حرب معلومات بلا قواعد. حربا ضد شخص واحد".

في وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن حجب ترامب على الشبكات الاجتماعية يوجه ضربة للقيم الديمقراطية التي أعلن عنها الغرب.

وأعلنت إدارة شركة "سناب" حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على تطبيقها "سناب شات" بشكل دائم ونهائي.

في وقت سابق، أغلق كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب" مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارع عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

وأزال "تويتر" 3 تغريدات لترامب "نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن"، بعد أن اقتحم المتظاهرون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لإجبار الكونغرس على منع التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن.