بوغدانوف يجتمع مع الممثل الشخصي لعقيلة صالح لمناقشة الأزمة الليبية

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أمس الجمعة، ممثل رئيس مجلس النواب الليبي السفير عبد الباسط البدري.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية :"إنه جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع في ليبيا باستفاضة، مع التركيز على مهام التسوية السياسية المبكرة للأزمة الليبية وفقًا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510".

وفي وقت سابق من يوم أمس، قال الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جون علام، أن الانتخابات الوطنية في ليبيا تعتبر "أولوية قصوى".

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي في إحاطة للإعلاميين، قال فيها: "كما تعلمون، لقد تم إنجاز الكثير خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، حيث اتفق الليبيون على خارطة طريق للفترة التمهيدية التي تفضي إلى الانتخابات الوطنية وعلى معايير الترشح للمناصب في السلطة التنفيذية الموحدة وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة".

وتابع الناطق الرسمي باسم البعثة الأممية "الأهم من ذلك، تم تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر 2021. وهذا الإنجاز الثابت، هذا التاريخ، موعد الانتخابات الوطنية، هو أولويتنا القصوى".