قائد "كاماز ماستر" يعلق على اصطدام مروحية بشاحنة روسية خلال رالي دكار 2021

علق قائد فريق كاماز ماستر، أنتون شيبالوف، اليوم السبت، على حادث اصطدام طائرة مروحية تابعة لمنظمي رالي دكار الصحراوي 2021 بشاحنة "كاماز ماستر" الروسية، خلال المرحلة الـ12 والأخيرة من الرالي.

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وقال شيبالوف في مقابلة مع الخدمة الصحفية لفريق "كاماز ماستر":

"لم نتوقع ذلك بأنفسنا. لأول مرة في حياتي أصيب مروحية. على ما يبدو، كانت تحلق على مستوى منخفض جدا، واصطدمت بها الشاحنة عندما كان هناك قفزة. الآن تنتابني أفضل المشاعر، لأن الشاحنات الثلاث على منصة التتويج وفريقنا في المقدمة".

واحتكر فريق "كاماز ماستر" الروسي منصة التتويج بسباق رالي دكار الصحراوي 2021 لفئة الشاحنات، والذي استضافته السعودية للمرة الثانية على التوالي بالفترة بين 3 و15 كانون الثاني / يناير الجاري، حيث احتل المركز الأول في فئة الشاحنات في سباق رالي داكار 2021 المقام في السعودية وكان المركز الثاني من نصيب دميتري سوتنيكوف، واحتل شيبالوف المركز الثاني في السباق. والمركز الثالث كان من نصيب المتسابق من نابريجني تشيلني - آيرات ماردييف.