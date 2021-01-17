سيناتور روسي يعلق على فكرة تضمين التطعيم في عقد العمل

علق عضو مجلس الدوما الروسي الأكاديمي غينادي أونيشينكو، على فكرة تضمين بند حول التطعيم ضد فيروس كورونا في عقد العمل لأولئك الذين هم على اتصال بعدد كبير من الناس.

وقال أونيشينكو في مقابلة مع صحفية "فيشرنايا موسكفا" الروسية اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني:"الحقيقة هي أن هذا الأمر عادي جدا. على سبيل المثال يتم تطعيم الأشخاص الذين قد تعرضهم طبيعة عملهم للإصابة بمرض السل".

وأشار النائب إلى أن التطعيم ضد مرض السل إلزامي للأشخاص الذين يتعاملون مع الماشية.

وأضاف أونيشينكو :"بالإضافة لذلك غالبًا ما يكون الأطباء والمعلمون ملزمين بموجب العقد تلقي لقاح ضد الأنفلونزا".

في وقت سابق، كشف طبيب العلوم الطبية وعالم المناعة والمتخصص في العدوى الخطيرة فلاديسلاف زيمشوجوف أن التطعيم في روسيا يمكن أن يكون إلزاميًا لممثلي مهن التي تتضمن التواصل.