صندوق الاستثمار الروسي يكشف حقيقة رفض البرازيل تسجيل لقاح "سبوتنيك V"

نفى صندوق الاستثمار المباشر الروسي الأنباء حول رفض البرازيل تسريع تسجيل لقاح "سبوتنيك – V"، موضحا أن الجهة المنظمة في البرازيل طلبت معلومات إضافية حول اللقاح.

ووفقا لبيان صادر عن الصندوق :"فيما يتعلق بالمعلومات غير الموثوقة التي ظهرت في عدد من وسائل الإعلام حول رفض تسريع تسجيل اللقاح الروسي في البرازيل، نعلمكم أن الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية طلبت معلومات إضافية بخصوص لقاح سبوتنيك V، والتي سيتم توفيرها في المستقبل القريب".

وطلبت شركة الأدوية البرازيلية Uniao Quimica، أمس السبت، من وكالة الرقابة الصحية البرازيلية، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V".

وفي نهاية كانون الأول / ديسمبر، تقدمت Uniao Quimica بطلب إلى السلطات المختصة، للحصول على موافقة على إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على "سبوتنيك V"، وهو شرط أساسي للموافقة على استخدام الدواء في البرازيل.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح في العالم تم تسجيله في أغسطس/آب الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95%.