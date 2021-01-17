غرق اثنين من طاقم سفينة الشحن الروسية قبالة سواحل تركيا

لقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد، في غرق سفينة الشحن الروسية في البحر الأسود قبالة السواحل التركية.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، أعلن سنان جونر، محافظ مدينة بارتين التركية، إنقاذ خمسة من أفراد طاقم سفينة الشحن الروسية الغارقة، لافتًا إلى أن محاولات الإنقاذ جارية لانتشال باقي أفراد طاقمها المكون من 15 فردا.

وقال سنان : "سفينة الشحن الروسية الغارقة يتكون طاقمها من 13 فردا روسيا.. وفي الوقت الحالي تم إنقاذ خمسة من أفراد الطاقم وانتشال جثتين على متن قارب إنقاذ.. ويستمر البحث عن ستة آخرين".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم إرسال البحرية التركية فرقاطة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة :"تم إرسال فرقاطة من قيادة البحرية إلى منطقة إنكومو بإقليم بارتين في البحر الأسود لدعم عمليات البحث والإنقاذ على طاقم ناقلة البضائع الروسية".

وأكدت السفارة الروسية لدى أنقرة في وقت سابق أن التحقيقات جارية في أسباب الحادث.