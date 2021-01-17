زاخاروفا تصف الإجابة التي وردت من ألمانيا على نافالني بأنها لا معنى لها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تلقت ردا من ألمانيا بشأن الموقف مع أليكسي نافالني، لكن لم يكن هناك شيء فيه".

وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "رأيت عناوين الصحف، ودعا خبرائنا المشاركين في هذا الجانب للإجابة، بالطبع، تلقينا إجابة من الجانب الألماني، المشكلة هي أنه، كما هو الحال دائمًا، لا معنى لها".

في اليوم السابق، وزعت وكالات الأنباء الأجنبية بيانًا صادر عن ممثل رسمي لوزارة العدل الألمانية، قال فيه: إن "برلين عالجت طلبات من روسيا للحصول على مساعدة قانونية في قضية نافالني، "تم الرد عليها بناءً على الأسس الموضوعية". وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "لم يتم الإفصاح عن التقارير الطبية" لأن البيانات الصحية الشخصية "محمية بشكل خاص بموجب القانون الألماني.

أصيب نافالني بالمرض على متن الطائرة يوم 20 أغسطس في طريقه من تومسك إلى موسكو. بعد هبوط اضطراري في أومسك ، تم نقله إلى المستشفى. وصف الأطباء الألمانيون في التشخيص الرئيسي بأنه تسمم بمادت نوفيتشوك، لكن الأطباء الروس لم يجدوا أي سموم في التحليلات.