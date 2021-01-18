لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية تحبط أكثر من 20 هجوما على المؤسسات التعليمية

أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط أكثر من 20 هجوما على المؤسسات التعليمية في البلاد.

موسكو- سبوتنيك. وقالت نائبة رئيس لجنة التحقيق الروسية، إيلينا ليونينكو: "يتم منع ما يصل إلى 20 حالة من هذه الحالات سنويًا. هناك من وجد معلومات لتصنع المتفجرات ودرسها، لكنه لم يستطع الحصول على أيً من المكونات المتاحة للجمهور. لكن كان لديهم النية للقيام بذلك. نحن نأخذ بعين الاعتبار هؤلاء الأشخاص، لدينا آليات للتعرف على هؤلاء المراهقين، وفي معظم الحالات يمكن منع الجرائم وهي في مرحلة الإعداد".

ولفتت ليونينكو إلى أنه تم إنشاء وحدة منفصلة في عام 2013، للإشراف على التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد القصر والمراهقين في جميع أنحاء روسيا.

وأضافت ليونينكو "وهذا يعني أننا لا نتبع قانون العقوبات بشكل أعمى، ولكن في الحقيقة نزج أنفسنا في هذه القضايا، ونحن ندرس الحالات، ونحدد العوامل والظروف التي من خلالها تظهر مثل هذه القضايا".

وطالب سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في وقت سابق من رؤساء الأقاليم بالتعاون مع أجهزة حماية القانون ليس فقط عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للقضاء على الانتهاكات المرتكبة فحسب، بل تشديد الرقابة على التزام أصحاب أماكن التجمع الجماهيري بتطبيق المتطلبات الخاصة بحمايتها من حيث مكافحة الأنشطة الإرهابية.