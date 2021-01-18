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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

    المؤتمرالصحفي السنوي لوزارة الخارجية الروسية

    © Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs
    روسيا
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    تقيم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا سنويا في موسكو يجيب خلاله وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أسئلة الصحفيين عبر تقنية الفيديو بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

    منشور جديد
    • 09:08

      لافروف يعلق على قضية اعتقال المعارض الروسي نافالني

    • 08:53

      لافروف يتحدث عن العلاقات الروسية الصينية

      قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "العلاقات بين روسيا والصين استراتيجية وهامة حيث تسعى الدولتين إلى التنسيق والتعاون في كل المجالات وأخرها مكافحة فيروس كورونا المستجد".

      وأشار لافروف أن العلماء والخبراء في روسيا والصين يعملون سويا لايجاد حل للوباء القاتل.

      واعتبر لافروف أن العلاقات الصينية الروسية قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمحافظة على كل الاتفاقات بين الدولتين.

       

    • 08:49

      لافروف: إدارة الرئيس بايدن تعلم بالرغبة الروسية للتعاون في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية

      اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن هناك فرصة للتقارب بين روسيا والولايات المتحدة في مختلق القضايا والمجالات.

      وأشار لافروف أن روسيا تنتظر مقترحات من الإدارة الأمريكية الجديدة لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة "ستارت".

      وأضاف لافروف قائلا: "ننتظر الرد الأمريكي على هذه القضايا ونية الرئيس الأمريكي بايدن".

    • 08:42

      لافروف يعلق على الإدارة السياسية والدبلوماسية الأمريكية التي يشكلها الرئيس بايدن

      علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على التغيرات السياسية والدبلوماسية في الإدارة الأمريكية بعد وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، حيث قال إنه "من غير المرجح أن يتغير جوهر السياسة الأمريكية تجاه روسيا في ظل إدارة بايدن لكن ربما التصرفات ستكون أكثر تهذيباً". 

    • 08:36

      لافروف يتضامن مع وكالة "سبوتنيك" الدولية ويدعمها ضد كل الحملات السياسية التي تتعرض لها في بعض الدول

    • 08:27

      لافروف يتحدث عن العلاقات الروسية الايطالية

      أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا وايطاليا تعد جيدة ومهمة وهناك تعاون وتنسيق مستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة.

      وجاء جواب لافروف خلال سؤال صحفي بشأن العلاقات بين روسيا وايطاليا اعتبر خلاله أن العلاقات في تطور مستمر ودائم ولقد ساهمنا بمساعدة السلطات الايطالية بمكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال إرسال فرق عسكرية مخصصة بمكافحة الأوبئة.

    • 08:21

      لافروف: الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت أن عمالقة التكنولوجيا لا يحترمون الدستور مطلقا وهذا أمر مثير للقلق

      اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت أن عمالقة التكنولوجيا لا يحترمون مطلقاً الدستور، الأمر الذي يثير القلق.

      وقال لافروف في مؤتمره الصحفي: "الأحداث الأخيرة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وضع ينشئ بضعة أشخاص إمبراطوريات تكنولوجية ولا يريدون حتى معرفة الحقوق التي يتمتعون بها في دولهم، هم يحددون بأنفسهم حقوقهم على أساس ما يسمى بمعايير الشركات ولا يحترمون الدستور في دولهم، وهذا ما رأيناه بوضوح في الولايات المتحدة. هذا بالطبع مصدر قلق بالغ".

    • 08:18

      لافروف يتحدث عن القضايا الأساسية التي ساهمت بتوتيرالعلاقة مع الدول الغربية خلال السنوات الماضية

    • 08:15

      لافروف: الدول الغربية تفتقد لقيم التسامح وتقوم برفض كل من يعارضها سياسيا واقتصاديا

    • 08:11

      لافروف يبدأ كلامه عن الوضع الدولي العام وأثر وباء فيروس كورونا على العالم

    • 08:09

      بدء المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة الخارجية الروسية

    نقل نصي مباشر
    المؤتمرالصحفي السنوي لوزارة الخارجية الروسية
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