المؤتمرالصحفي السنوي لوزارة الخارجية الروسية

تقيم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا سنويا في موسكو يجيب خلاله وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أسئلة الصحفيين عبر تقنية الفيديو بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "العلاقات بين روسيا والصين استراتيجية وهامة حيث تسعى الدولتين إلى التنسيق والتعاون في كل المجالات وأخرها مكافحة فيروس كورونا المستجد".
وأشار لافروف أن العلماء والخبراء في روسيا والصين يعملون سويا لايجاد حل للوباء القاتل.
واعتبر لافروف أن العلاقات الصينية الروسية قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمحافظة على كل الاتفاقات بين الدولتين.
اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن هناك فرصة للتقارب بين روسيا والولايات المتحدة في مختلق القضايا والمجالات.
وأشار لافروف أن روسيا تنتظر مقترحات من الإدارة الأمريكية الجديدة لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة "ستارت".
وأضاف لافروف قائلا: "ننتظر الرد الأمريكي على هذه القضايا ونية الرئيس الأمريكي بايدن".
علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على التغيرات السياسية والدبلوماسية في الإدارة الأمريكية بعد وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، حيث قال إنه "من غير المرجح أن يتغير جوهر السياسة الأمريكية تجاه روسيا في ظل إدارة بايدن لكن ربما التصرفات ستكون أكثر تهذيباً".
أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا وايطاليا تعد جيدة ومهمة وهناك تعاون وتنسيق مستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة.
وجاء جواب لافروف خلال سؤال صحفي بشأن العلاقات بين روسيا وايطاليا اعتبر خلاله أن العلاقات في تطور مستمر ودائم ولقد ساهمنا بمساعدة السلطات الايطالية بمكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال إرسال فرق عسكرية مخصصة بمكافحة الأوبئة.
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت أن عمالقة التكنولوجيا لا يحترمون مطلقاً الدستور، الأمر الذي يثير القلق.
وقال لافروف في مؤتمره الصحفي: "الأحداث الأخيرة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وضع ينشئ بضعة أشخاص إمبراطوريات تكنولوجية ولا يريدون حتى معرفة الحقوق التي يتمتعون بها في دولهم، هم يحددون بأنفسهم حقوقهم على أساس ما يسمى بمعايير الشركات ولا يحترمون الدستور في دولهم، وهذا ما رأيناه بوضوح في الولايات المتحدة. هذا بالطبع مصدر قلق بالغ".
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