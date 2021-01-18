المؤتمرالصحفي السنوي لوزارة الخارجية الروسية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "العلاقات بين روسيا والصين استراتيجية وهامة حيث تسعى الدولتين إلى التنسيق والتعاون في كل المجالات وأخرها مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وأشار لافروف أن العلماء والخبراء في روسيا والصين يعملون سويا لايجاد حل للوباء القاتل.

واعتبر لافروف أن العلاقات الصينية الروسية قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمحافظة على كل الاتفاقات بين الدولتين.