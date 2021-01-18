لافروف: الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة تظهر عدم احترام عمالقة التكنولوجيا للدستور

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت أن عمالقة التكنولوجيا لا يحترمون مطلقاً الدستور، الأمر الذي يثير القلق.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي: "الأحداث الأخيرة، بما فيها تلك التي في الولايات المتحدة ، ومبدئياً في وضع، مع وجود عدة أشخاص(نصف دزينة) أنشؤوا إمبراطوريات تكنولوجية، ولا يريدون حتى معرفة الحقوق التي يتمتعون بها في دولتهم.. هم يحددون بأنفسهم حقوقهم على أساس ما يسمى بمعايير الشركات ولا يحترمون الدستور في دولهم، وهذا ما رأيناه بوضوح في الولايات المتحدة. هذا بالطبع مصدر قلق بالغ".

هذا واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، 6 كانون الثاني/يناير، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأميركي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه. حيث عزل مجلس النواب بالكونغرس ترامب بتهمة التحريض على التمرد.

وأغلقت كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب" مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارع عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن. وقام ترامب وحلفاؤه على مدى شهور بتضخيم مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية.