بوبوفا: الوضع مع كورونا في روسيا يتجه نحو الاستقرار ولا يزال متوترا

أعلنت آنا بوبوفا، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، اليوم الاثنين، أن الوضع مع فيروس كورونا المستجد في روسيا يتجه نحو الاستقرار، وأنه لا يزال متوترًا بما فيه الكفاية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت بوبوفا في إفادة صحفية، "الوضع اليوم ما زال متوترا بما فيه الكفاية، رغم أنه يتجه نحو الاستقرار، لكن التسجيل اليومي لأكثر من 20 ألف حالة في روسيا هو مستوى عال بما فيه الكفاية".

وأضافت بأنه: "تم تسجيل مرحلة استقرار وانحدار في 72 إقليماً في روسيا الاتحادية. وفي 13 إقليماً، نلاحظ توتر الوضع الوبائي، وبعض الارتفاع".

وشددت على أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذه المناطق.

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 22857 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 3679 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3591066 إصابة.

وذكرت الهيئة أنه تم إجراء أكثر من 97 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 373 ألف اختبار خلال الـ 24 الماضية.