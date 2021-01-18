سياسي روسي: ينبغي تسجيل لقاح "فايزر" في روسيا حال سجل الغرب "سبوتنيك V"

رأى زعيم الحزب الليبرالي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، اليوم الاثنين، أنه يجب تسجيل لقاح "فايزر"، في روسيا، بشرط أن يحصل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" على تصريح مماثل في السوق الغربية.

موسكو - سبوتنيك. وكتب جيرينوفسكي، على موقع "تويتر": "في روسيا، يجدر تسجيل لقاح "فايزر" ، بشرط أن يكون اللقاح الروسي مسجلا في السوق الغربية. حرية الاختيار- شيء جيد. دع الناس يستخدمون اللقاح الأكثر فاعلية. مع التركيز على أنه لم يمت أحد بسبب "سبوتنيك V".

واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا الأفضل في العالم، مؤكدا أنه يجب فهم كيف ستكون فاعليته وسط العديد من السلالات.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.