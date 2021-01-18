مباحثات روسية جزائرية تتناول التعاون في مجال مكافحة "كوفيد-19"

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، هاتفيا، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، التعاون في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد: "تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية الودية التقليدية، بما في ذلك التعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد"، مشيراً إلى أن المكالمة الهاتفية تمت بمبادرة من الجانب الجزائري.

هذا وأعلن الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد في الجزائر، جمال فورار، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن بلاده ستستلم في الشهر الجاري، الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وقدرها 500 ألف جرعة.

إلى ذلك أعلنت الجزائر في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن عقد أول صفقة مع مختبر روسي للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد حث الحكومة على ضرورة توفير كل الإمكانيات المادية واللوجيستية من أجل الشروع في تطعيم المواطنين خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2021.

وأعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، في الـ10 من الشهر الجاري، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لإطلاق عملية التلقيح في البلاد.