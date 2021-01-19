السفير الإيطالي في موسكو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن السفير الإيطالي في موسكو باسكوالي تيراتشانو، أنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه في حالة صحية جيدة جدا.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير: "تلقيت حقنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي تم الإعلان عنه في أغسطس/آب. ولم أشعر بأي آثار جانبية. وفي الوقت القريب لإجراء اختبار لتحديد مستوى الأجسام المضادة في جسمي".

وأضاف تيراتشانو، أنه لا ينوي "المقارنة" بين اللقاحات لتحديد من الأفضل، مؤكدا أن السلطات الإيطالية تعتبر أنه من المهم التعاون مع جميع الدول في هذا المجال.

وفي وقت سابق، أشادت مواقع إعلامية أوروبية بدور لقاح "سبوتنيك V" الروسي، في التصدي لجائحة كورونا، بالإضافة لدور روسيا في محاربة الفيروس.

فبحسب ما نقلت النسخة الإسبانية من صحيفة Monde Diplatique الفرنسية، فإن روسيا بابتكارها للقاح "سبوتنيك V"، أثبتت قدرتها على تطوير دواء يمكنه قمع وباء الفيروس التاجي بشكل مستقل.

وتابع، فيديريكو كوزكو، كاتب المقال متحدثا بأن الغرب كان لديه رد فعل متشكك وغير مبال لظهور هذا العقار بسبب الجهل بالتقاليد العلمية الروسية.

وقال كوزكو "بدافع الاختلافات اللغوية والثقافية والسياسية، ينظر إلى هذا الجهل بريبة من المبادرات الروسية". مؤكدا أن إنتاج هذا اللقاح هو نتيجة لسلسلة تاريخية كاملة من التطورات العلمية في روسيا.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن اللقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد، هو الأفضل في العالم، مؤكدا على أنه يجب فهم كيف ستكون فاعليته وسط العديد من السلالات.