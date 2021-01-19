مجلس الدوما الروسي يفكر بإصدار جوازات خاصة بمتلقي اللقاح ضد "كوفيد 19"

أعلن رئيس لجنة حماية الصحة في مجلس الدوما الروسي، دميتري موروزوف، أن فكرة إصدار جوازات خاصة لمتلقي اللقاح ضد "كوفيد 19" هي مهمة وضرورية، معتبرا أنها فكرة تتطلب تفكيرا وإعدادا خاصا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات موروزوف خلال اجتماع اللجنة، قال خلالها: "الآن يتم طرح الموضوع، على سبيل المثال إصدار جوازات خاصة لمتلقي اللقاح ضد "كوفيد 19" هذه مسألة مهمة وضرورية للغاية".

وأضاف موروزوف، قائلا: "لكن هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية حول كيفية استخدام الجواز والمعلومات التي يجب أن تكون بداخله".

وتابع النائب الروسي، قائلا: "هذه المعلومات ضرورية للأطباء والمؤسسات الطبية المختلفة في روسيا".

ودعت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، إلى استخدام وثائق تؤكد بيان التطعيم ومنها فكرة إصدار جوازات سفر لمتلقي اللقاح.

وفي بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول، بدأ التطعيم المدني ضد فيروس كورونا في روسيا، وتم تسليم الكثير من اللقاحات إلى جميع المناطق.