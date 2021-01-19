وفاة شخص وإصابة 8 إثر انهيار جليدي في منتجع روسي

قال المدير العام لمنتجعات شمال القوقاز، حسن تيميجيف، إن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح ووفاة رئيس اتحاد التزلج نتيجة لانهيار جليدي في منتجع دومباي.

وأعرب المدير العام لمنتجعات شمال القوقاز عن تعازيه في وفاة رئيس اتحاد التزلج على الثلج حاجي مراد مارشانكولوف خلال انهيار ثلجي في جمهورية قراتشاي - تشيركيسيا.

بهذا الصدد، أعلن رئيس المنطقة، رشيد تمريزوف، عن حظر التزلج على منحدرات دومباي في قراتشاي - تشيركيسيا، حيث توفي شخص نتيجة لانهيار ثلجي، بسبب خطر حدوث انهيار آخر.

وكان قد أفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أن انهيارا ثلجياً حدث في منتجع دومباي في قراتشاي – تشيركيسيا، وقد يكون من 4 إلى 12 شخصًا تحت الثلوج.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، وردت معلومات عن حدوث انهيار ثلجي على منحدر التزلج بقرية دومباي على جبل موسى أتشيتارا. وبحسب المعلومات الأولية، فقد ضرب هذا الانهيار الثلجي مقطورتين (نقطتا تأجير معدات التزلج) وتضرر المقهى".

ووفقًا للمعلومات الأولية، كان نتيجة حدوث الانهيار الثلجي، من 4 إلى 12 شخصًا في موقع الحادثة. والآن يعمل في المكان رجال الإنقاذ، و"يتم تفحص حجم الانهيار الثلجي".