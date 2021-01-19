السفير الأمريكي لدى روسيا يؤكد بقاءه في منصبه

أعلن السفير الأمريكي لدى روسيا، جون سوليفان، إنه سيواصل مهمته الدبلوماسية في البلاد، وذلك تعليقا على الأخبار المتداولة بشأن طلب الإدارة الأمريكية الجديدة منه البقاء مؤقتا في منصبه الحالي.

وجاء رد السفير جون سوليفان عبر وكالة "سبوتنيك"، قال خلاله: "إنه لشرف لي أن أعمل كسفير للولايات المتحدة في روسيا جنبا إلى جنب مع فريق سفارتنا، سنواصل العمل في مختلف المجالات المهمة للعلاقات الروسية الأمريكية".

وفي وقت سابق، طلب الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان البقاء في منصبه وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وقال مصدر مطلع إن بايدن يخطط للإبقاء على سوليفان في منصبه حتى يجد بديلا، "لأن هذا المنصب يعتبر مهما للغاية بحيث لا يمكن أن يتركه شاغرا".