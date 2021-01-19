فولودين: أمريكا تشجع أعمال العنف وروسيا تعارضها دائما

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع البرلمان في موسكو، أن روسيا دائما تعارض أعمال العنف، على عكس الولايات المتحدة، فهي تشجع مثل هذه الأعمال.

وقال فولودين خلال الاجتماع: "نحن دائما نعارض (العنف) ونعتقد أنه غير مقبول، فقد أدى الصراع على السلطة الذي اندلع بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة إلى اقتحام البرلمان وخسائر بشرية".

وأضاف: "لقد عارضنا ذلك دائمًا، واليوم أود أن أؤكد على ذلك، نعارض أعمال العنف والأعمال غير الدستورية، والولايات المتحدة الأمريكية، على العكس من ذلك، شجعت ودعمت هذه العمليات في العديد من بلدان العالم، وتدخلت في شؤونها السيادية".

وبصدد النظام الانتخابي الأمريكي والديمقراطية، قال فولودين: "إذا كان تدخلهم بالأمس في الحملات الانتخابية في بلدنا والبلدان الأخرى قد تمت تغطيته بالحاجة إلى إدخال معايير عالية من الديمقراطية بناءً على تجربتهم الخاصة، فقد أصبح من الواضح اليوم للجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ليس لديها هذه المعايير".

وأضاف رئيس مجلس الدوما: "نظامهم الانتخابي قديم، ولا يوجد فيه انفتاح، وخرج عن سيطرة المجتمع".