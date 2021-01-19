الصحة العالمية تتحدث عن إمكانية إدراج لقاح "سبوتنيك V" في قائمتها

قالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن مناقشة إدراج اللقاح الروسي ضد "كوفيد -19"، "سبوتنيك V" في القائمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية قد تستغرق عدة أيام.

وأضافت هاريس سيتم منح الإذن بإدراج الأدوية للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل الخبراء عندئذ فقط عندما يكونون راضين عن جميع البيانات.

وبحسب المنظمة، فإن مناقشة بيانات لقاح "سبوتنيك V" للجنة منظمة الصحة العالمية ستبدأ في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن اللقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد، هو الأفضل في العالم، مؤكدا على أنه يجب فهم كيف ستكون فاعليته وسط العديد من السلالات.