بوبوفا: نظام اختبار قادر على كشف سلالة كورونا التي ظهرت في بريطانيا جاهز للتسجيل

أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن، آنا بوبوفا، اليوم الثلاثاء، عن جاهزية نظام الاختبار، القادر على اكتشاف سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، للتسجيل.

وأشارت بوبوفا إلى أن الاختبار الجديد هو بمثابة منصة للكشف عن السلالات المتحولة الجديدة دون مضيعة وقت وإنفاق أموال ضخمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام اختبار الكروماتوغرافي المناعي لتحديد مستضد الفيروس جاهز أيضًا للتسجيل. وأوضحت بوبوفا أن نظام الاختبار لتحديد المستضد "على هذا المستوى العالي" تم إنشاؤه في روسيا لأول مرة. وتابعت: "تم إنشاء قاعدة إنزيمية لم تكن متوفرة في روسيا من قبل، خصيصًا له".

وتم تطوير نظام الاختبار للكشف عن سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا من قبل معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في "روس بوتريب نادزور"، ويظهر الاختبار النتيجة خلال 1.5 ساعة.

في وقت سابق، قال مدير معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في فاسيلي أكيمكين، في اجتماع مع كبار علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات، إنه سيتم إرسال نظام اختبار قادر على اكتشاف السلالة التي ظهرت في بريطانيا للتسجيل قريبًا.