"غازبروم" تعلق على تقارير وقف بناء التيار الشمالي-2

قال أحد كبار مديري شركة غازبروم خلال مؤتمر صحفي، إن مشروع التيار الشمالي 2 يتعرض لضغوط شديدة بسبب العقوبات، لكن الشركة تعتزم إكماله.

وقال المسؤول: "فيما يتعلق بالتيار الشمالي، كما تعلمون، يخضع المشروع لضغوطات شديدة بسبب عقوبات، لذلك نحن محدودون جدًا في التعليق على طرق تنفيذه. لكن يمكنني أن أؤكد أن شركة غازبروم تنوي إكمال هذا المشروع، وبناء خط أنابيب للغاز والتزويد الغاز للمستهلكين الأوروبيين".

يذكر أن شركة "نورد ستريم 2 أي جي"، مشغل مشروع "التيار الشمالي-2" استأنفت بناء خط نقل الغاز في مياه دنمارك اليوم 15 يناير/كانون الثاني.

ويضم مشروع "التيار الشمالي 2" بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي. جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية.

ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو. إم. في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالا بنسبة 50 في المئة، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.