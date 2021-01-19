السفير الروسي في واشنطن حول العقوبات ضد "التيار الشمالي-2": الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في بيان "إن العقوبات الأمريكية الجديدة على خط أنابيب "التيار الشمالي-2" تنتهك القانون الدولي وتحاول جعل التفوق للولايات المتحدة في سوق الطاقة الأوروبية".

واشنطن– سبوتنيك. وقال أنتونوف في بيان: "واشنطن تحاول منذ وقت طويل عرقلة تنفيذ هذا المشروع التجاري الدولي. تم اعتماد عدة إجراءات قانونية. تتواصل التهديدات التي لا أساس لها ضد روسيا وشركائها الأوروبيين الذين لهم مصلحة في التعاون بمجال الغاز. تتم ممارسة الضغوطات على أعضاء مشروع التيار الشمالي-2".

يتبع...