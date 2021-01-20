غارباتشوف يعلق على العلاقات الروسية الأمريكية

أعلن الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، أن على موسكو وواشنطن مناقشة المشاكل الإقليمية بشكل المنهجية.

وقال غورباتشوف اليوم الأربعاء: "الآن نحن بحاجة إلى مناقشة المشاكل الإقليمية على أساس دائم ومنهجي. أعتقد أنه سيكون من الممكن الاتفاق على قواعد معينة ثم معرفة ما إذا كان يتم اتباعها.. إذا لم يتم احترامهم، يجب التحدث عن ذلك بصراحة، ومناقشة المشاكل".

وأشار غورباتشوف إلى ضرورة حل التناقضات القائمة بين البلدين بالطرق الدبلوماسية.

كما علق غورباتشوف، على أعمال الشغب في واشنطن وقال: "ما حدث في واشنطن يشكل تهديدًا حقيقيًا لديمقراطية واستقرار الدولة الأمريكية. لكن يجب على الأمريكيين فهم الأسباب واستخلاص النتائج".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة لإقامة حوار قائم على الاحترام المتبادل مع واشنطن تحت رئاسة جو بايدن.