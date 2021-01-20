صندوق الاستثمار المباشر يعلق على إمكانية دخول اللقاح الروسي إلى سوق الاتحاد الأوروبي

أكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الأربعاء، أن خبراء من وكالة الأدوية الأوروبية عقدوا اجتماعا علميا مع مطوري لقاح "سبوتنيك V".

ووفقا لبيان صادرعن الصندوق: "سيتم إرسال الملاحظات للمطورين بناءً على نتائج المناقشة في غضون من سبعة إلى عشرة أيام".

وتابع البيان: "قرار وكالة الأدوية الأوروبية بتسجيل لقاح سبوتنيك V سيُتخذ بناءً على نتائج سلسلة من فحوصات الخبراء".

وأوضحت قناة "سبوتنيك V" على "تلغرام" أن الاجتماع جرى بمشاركة أكثر من 20 خبيرًا وعالمًا دوليًا.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، إن مناقشة إدراج اللقاح الروسي ضد "كوفيد -19"، "سبوتنيك V" في القائمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية قد تستغرق عدة أيام.

وأضافت هاريس سيتم منح الإذن بإدراج الأدوية للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل الخبراء، عندئذ فقط عندما يكونون راضين عن جميع البيانات.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.