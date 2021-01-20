ممثلة الصحة العالمية في روسيا تخطط للتطعيم ضد كورونا بلقاح روسي

أعلنت ممثلة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوجنوفيتش، أنها تخطط للتطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا.

وقالت في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الأربعاء: "أخطط للتلقيح في أسرع وقت ممكن في روسيا".

وكانت فوجنوفيتش قد صرحت، في وقت سابق، لوسائل إعلام روسية، استعدادها لاستخدام لقاح روسي الصنع وأشارت إلى أنها لن تسافر خصيصا من روسيا إلى الخارج لتلقي التطعيم.

يذكر بأن روسيا كانت قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

كما أعلن وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، عن تلقي وزارته الوثائق والمستندات اللازمة من مركز "تشوماكوف"، لتسجيل لقاحه المخصص لمكافحة فيروس "كورونا"، بشكل رسمي.

ووفقا للوزير، فقد تم إرسال المستندات لدراستها، وبعد ذلك سيتم تقرير مسألة تسجيله بشكل رسمي في الدولة.