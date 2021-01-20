الكرملين: إيديولوجية الرئيس بوتين تركز على ازدهار الروس

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن إيديولوجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتبطة بازدهار الروس، وليس مع الخارج.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول نشر السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول أن بوتين هو حامل أيديولوجية معادية للغرب: "لا، إيديولوجية بوتين لا يمكن ربطها بالسياسة الخارجية، إيديولوجية بوتين الرئيسية هي تنمية واستقرار وازدهار روسيا وكل روسي، وكل شيء آخر، هو عبارة عن أهداف السياسة الخارجية، وإيديولوجية السياسة الخارجية، وتطوير علاقاتنا مع دول أخرى يقوم على هذا الهدف الرئيسي. كل شيء يجب أن يكون في مصلحة روسيا والروس".

وأضاف بيسكوف : "في الواقع، فإن أفكار الليبرالية قريبة جدًا من بوتين".

وتابع بيسكوف: "لكن هل يمكننا الآن أن نقول إنه يمكن أن تعجب أفكار الليبرالية الأمريكية شخص ما؟ هذا السؤال يمكن أن يصبح موضوع نقاش جاد".

وأكد أن أي ليبرالية لا يمكن أن تكون عالمية "لأنها تقوم على الخصائص الوطنية لكل دولة".

واختتم بيسكوف، قائلا: "لا يوجد نظام ليبرالي بحت في أي بلد في العالم، لكن عناصر الليبرالية موجودة في كل بلد تقريبًا، وبعض منها موجودة في نظامنا".