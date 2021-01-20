روسيا تعلن القضاء على 5 مسلحين بينهم أحد المتورطين في تفجير جنوب موسكو

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأربعاء، القضاء على خمسة مسلحين في عملية خاصة في جمهورية الشيشان، بينهم أحد المتورطين في تفجير مطار دوموديدوفو جنوب العاصمة الروسية موسكو في عام 2011.

موسكو - سبوتنيك، وجاء في بيان اللجنة: "تم القضاء على خمسة مسلحين في إطار عملية خاصة في الشيشان، من بينهم زعيم عصابة بيوتوكايف المتورط في تنظيم الهجوم الإرهابي على مطار "دوموديدوفو" عام 2011".

وذكر البيان: "خلال عملية خاصة في الشيشان، تم تصفية خمسة قطاع طرق".

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، بأن ستة مسلحين قتلوا في الشيشان وأنه "تم القضاء نهائياً على قطاع الطرق السريين في الجمهورية".

يذكر أن قاعة القادمين في مطار "دوموديدوفو" الدولي بموسكو، تعرضت يوم 24 كانون الثاني/ يناير عام 2011، لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة أودى بحياة 37 شخصا وأصاب 172 على الأقل بجروح، واستخدم الانتحاري الذي نفذ الهجوم سبعة كيلوغرامات من مادة "تي أن تي" شديدة الانفجار، على الأقل.