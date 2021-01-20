بوتين: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يبدأ بتشكيل أسواق مشتركة للنفط والغاز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بدأت بتشكيل أسواق مشتركة للغاز والنفط والمنتجات النفطية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع حول عملية التكامل في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "أقرت الدول الأعضاء في الاتحاد مفهوم تشكيل سوق مالية مشتركة، وجاري الإعداد لإنشاء سوق مشتركة للطاقة. سنبدأ بتنفيذ برامج تشكيل أسواق مشتركة للنفط والغاز والمنتجات النفطية. إنها مسألة صعبة".

وتابع الرئيس: "بالنسبة للباقي، يستمر التحرك في هذا الاتجاه، وحل القضايا العملية، والبحث عن النماذج المثلى".

وأكد بوتين: "منذ الأول من كانون الثاني/ يناير من هذا العام، تم تسجيل جميع الأدوية في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفقًا لقواعد وإجراءات موحدة. وهذا أمر مهم للغاية الآن، نحن جميعًا ندرك هذا جيدًا عندما تواجه بلادنا تحديًا مشتركًا، وهو وباء فيروس كورونا. نحن بحاجة إلى تنسيق الجهود بشكل فعال لحماية حياة وصحة مواطنينا".

كما أشار إلى أن سوق الخدمات الموحدة يتطور باستمرار - فهو يضم بالفعل 53 قطاعاً، وسيغطي هذا العام خمسة مجالات أخرى.

وكمثال على الاكتشاف الناجح لحل وسط بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، استشهد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين بإنشاء سوق موحدة لإنتاج الأدوية والأجهزة الطبية وتداولها.

هذا وتم تشكيل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي بدأ عمله في 1 كانون الثاني/ يناير عام 2015، على قاعدة الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحد. ويضم هذا الاتحاد كلا من: أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وروسيا وقرغيزيا. ومنذ أيار/ مايو 2018، أصبحت مولدوفا مراقبا في الاتحاد. وترأست بيلاروس في عام 2020 هيئات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.